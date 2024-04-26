باقري كني: لدی بريكس مبادرة في مجال التعددية

وأدلی علي باقري بهذه التصریحات، خلال اللقاء مع الممثل الخاص للرئيس الصيني تشانغ على هامش اجتماع موسكو.

من جانبه أدان الجانب الصيني خلال هذا اللقاء، هجوم الکیان الصهيوني على السفارة الإيرانية في دمشق.

وقال: نشكر إيران على تصرفاتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ونعتبر تصرفات إيران في المنطقة جديرة.

وأضاف أن بكين تعتقد أن إيران هي دائما الشريك الاستراتيجي للصين في الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان القضايا التي تهم الطرفين.

كما التقى باقري كني، الممثل الخاص للرئيس الروسي في شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مساعد وزير خارجية روسيا "ميخائيل بوغدانوف."

وشدد الجانبان على قدرات بريكس باعتبارها اتفاقية مهمة متعددة الأطراف وناقشا العلاقات والقضايا الثنائية والإقليمية.

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