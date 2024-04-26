مظاهرات في الجامعات الأمريكية دعماً لأهل غزة

وقام مئات المتظاهرين، بما في ذلك بعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بنصب خيام في وسط حرم الجامعة العامة.

ويضم تحالف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ممثلين عن جامعة جورج تاون؛ الجامعة الأمريكية؛ جامعة جورج ماسون؛ جامعة ميريلاند؛ جامعة هوارد؛ وجامعة جالوديت، حسبما قال المنظمون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي .

وكتب المنظمون: “بينما يكتشف شعبنا مقابر جماعية لشهدائنا في غزة، فمن واجبنا الأخلاقي تعطيل العمل كالمعتاد لإنهاء التعاون المؤسسي في الإبادة الجماعية”، في إشارة إلى اكتشاف مقابر جماعية متعددة في مستشفيات غزة هذا الأسبوع.

کما تجمع مئات المتظاهرين وأنشؤوا مخيما احتجاجيا دعما للفلسطينيين أمس الخميس في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وهي واحدة من أفضل الجامعات العامة في الولايات المتحدة.

وقالت الجهات المنظمة لـ(مخيم تضامن جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس مع فلسطين) في بيان "لن نلزم الصمت بينما تجري إبادة غزة".

وقد أصدرت المجموعة، المؤلفة من طلاب وأعضاء مجتمعيين وأعضاء بهيئة التدريس وموظفين من جامعة كاليفورنيا، قائمة من المطالب التي تشمل مقاطعة الجامعات الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أنه "مع تمرير حزمة تمويل جديدة، وافقت إدارة بايدن ووقعت على مساعدات لـ'الإسرائيليين' بقيمة 26.4 مليار دولار أمريكي، ما يعطي الضوء الأخضر لاجتياح رفح، التي يتجمع بها 1.5 مليون من الفلسطينيين النازحين".

وعرض المتظاهرون لافتات في الحرم الجامعي تحمل شعارات مثل "دعوا غزة تعيش"، و"هذه ليست حربا، هذه إبادة جماعية"، و"أوقفوا المجازر"، و"جامعة كاليفورنيا تقول فلسطين حرة".

وجاء التجمع في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بعد يوم واحد من مظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين أقيمت احتجاجا على حرب الکیان الصهیوني ضد غزة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا بلوس أنجلوس. وبعد ساعات من الاشتباك مع الشرطة في الجامعة، ألقت إدارة شرطة لوس أنجلوس القبض على أكثر من 90 متظاهرا .

وأعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا أمس الخميس أن الجامعة البحثية الخاصة الشهيرة ألغت حفل التخرج الرئيسي لطلابها الذي كان من المقرر إقامته في 10 مايو.

كما نظم أكثر من 150 طالبا من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مبنى موارد الطلاب بالجامعة أمس الخميس، وفقا لما ذكرته قنوات تليفزيونية محلية.

وعلى الرغم من قيام بعض الساسة الأمريكيين بوصف المتظاهرين بأنهم "معادون للسامية" وما تلا ذلك من اعتقال لمئات الطلاب، إلا أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين تنتشر في حرم الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

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