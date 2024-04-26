جوزيب بوريل: دمار غزة یفوق دمار المدن الألمانیة خلال الحرب العالمية الثانية
٢٦/٠٤/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85457282
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