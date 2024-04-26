٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85457282
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ملفات إخبارية

جوزيب بوريل: دمار غزة یفوق دمار المدن الألمانیة خلال الحرب العالمية الثانية

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٢:٣٤ م
رمز الخبر: 85457282
جوزيب بوريل: دمار غزة یفوق دمار المدن الألمانیة خلال الحرب العالمية الثانية
٠ Persons

سمات

ملفات إخبارية

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