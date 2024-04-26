240 أثرا يتنافسون في مهرجان طوفان القوافي

وبحسب هذا التقرير فقد شارك في هذا المهرجان أكثر من 150 شاعراً من 17 دولة عربية وإسلامية، كما تم إرسال أكثر من 240 عملاً إلى أمانة مهرجان "طوفان القوافي" الشعري.

وتمحورت هذه الأعمال حول المواضيع المقررة وفي أشكال الشعر العمودي والتفعيلة والهايكو.

وبرزت من بين أسماء الشعراء المشاركين في هذه المسابقة العديد من الأسماء البارزة من ضمن: بدرية البدري من سلطنة عمان، ومرتضى التميمي من العراق، وأشرف شبانة من مصر، وهيلانة عطا الله من سوريا، ومطران العياشي من السعودية، ومرتضى آل کثير من إيران.

وكانت أكبر نسبة عدد من المشاركين هم على التوالي من "سوريا بـ 37 قصيدة، وإيران والعراق بـ 25، ولبنان بـ 17، واليمن ومصر وتونس هي الدول الأخرى التي كان لها مشاركة جيدة في هذا المهرجان.

وتولى مهمة تحكيم الآثار الشعرية المشاركة كل من الأساتذة: ثامر الوندي من العراق، وعمار جماعي من تونس، وراتب سكر من سوريا، وحسن حميد من فلسطين، وعباس حزباوی من إيران، وعباس فتوني من لبنان وعقيل اللواتی من سلطنة عمان وبإدارة الدكتور ثامر الوندي.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين الستة في المهرجان في قسمي الشعر الفصيح والشعر الشعبي يومي (8 و9 مايو) في مدينة البصرة جنوبي العراق.

جدير بالذكر أن المهرجان الدولي الأول للشعر العربي تحت عنوان "طوفان القوافي" سيقام بالتعاون مع مركز الإبداع الأدبي في المجال الفني والمركز الثقافي الإسلامي لجنوب العراق.

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