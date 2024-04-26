٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85457509
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إسلام آباد: زيارة رئيس الإيراني لباكستان فرصة لتعزيز التعاون الشامل بين البلدين

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٤:٤٣ م
رمز الخبر: 85457509
إسلام آباد: زيارة رئيس الإيراني لباكستان فرصة لتعزيز التعاون الشامل بين البلدين

طهران/ 26 نيسان/ابريل/ارنا- أشارت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية  "ممتاز زهرا"، إلى أهمية الاتفاقيات الأخيرة  مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيما تسريع حسم الإتفاق التجاري الحر والمحادثات حول انبوب نقل الغاز، وأكدت ان زيارة آية الله رئيسي لباكستان وفرت فرصة لتعزيز التعاون الشامل مع إيران.

وأشارت ممتاز زهرا اليوم الجمعة، في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إنه تم خلال الزيارة دراسة مجموعة كبيرة من الموضوعات التي تهم الجانبين بما فيها التعاون في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة إلى جانب دراسة القضايا الإقليمية والدولية.

وأكدت إن تعزيز العلاقات مع دول الجوار بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي ضمن المصالح الوطنية الباكستانية وإن باكستان وإيران عازمتان على تحويل الحدود المشتركة إلى حدود السلام والصداقة والرفاه.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية إننا أعلنا من خلال قنوات المختلفة لإمريكا إن تعزيز العلاقات مع دول الجوار يحظى ببالغ الأهمية لنا. وفي هذا المجال إن إيران وباكستان ترغبان في إقامة التعاون خدمة لإرساء السلام والصداقة في الحدود المشتركة.

وأضافت إن هناك اتفاقيات جيدة بين طهران وإسلام آباد حول التعاون بين مينائي جابهار وغوادر ومكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب المخدرات وغسيل الأموال.

وکان رئيس الجمهورية الايرانية قد وصل الاثنين الماضي، إلى عاصمة باكستان إسلام آباد على رأس وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره الباكستاني.

والتقى خلال  هذه الزيارة التي استغرقت يومين، نظيره الباكستاني ورئيس وزراء باكستان كما عقدت اجتماعات مشتركة وفود رفيعة المستوى من البلدين.

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