آية الله رئيسي: نظرة إيران إلى إفريقيا هي نظرة استراتيجية قائمة على مصالح الجميع

والتقى رئيس الجمهورية اليوم الجمعة على هامش الاجتماع الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا نائب رئيس زيمبابوي"كونستانتينو شيونغا"، ملفتا خلال اللقاء ان كبار المسؤولين في البلدين يعملون على توسيع وتحسين مستوى التعاون المشترك.

واعتبر آية الله رئيسي نظرة إيران تجاه تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الإفريقية والمشاركة في هذه القمة وزيارة معرض إكسبو فرصة ثمينة للغاية لتعرف المسؤولين في القارة الإفريقية بشكل أكثر وأفضل على قدرات إيران في مختلف القطاعات، مؤكدا استعداد ايران لتبادل هذه القدرات.

بدوره أشار نائب رئيس زيمبابوي خلال اللقاء إلى التاريخ الطويل لعلاقات الصداقة بين البلدين، خاصة بعد انتصار الثورة الإسلامية، ودعا إلى توسيع المزيد من التفاعلات التجارية والاقتصادية والتعاون مع إيران على أساس هذه العلاقات الوثيقة والقديمة.

وأعرب عن شكره لعقد القمة الدولية الإيرانية-الإفريقية وبالإشارة إلى إصرار المسؤولين في هذا البلد على تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت مع إيران خلال زيارة آية الله رئيسي العام الماضي، أعلن نائب رئيس زيمبابوي عن تنفيذ جزء من هذه الاتفاقيات.

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