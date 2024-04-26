وزير الدفاع: الأوضاع المؤسفة في غزة، نتيجة الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني

والتقى العميد "محمد رضا اشتياني"،وزير الدفاع الصيني على هامش الاجتماع الـ21 لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا بكازاخستان.

وأعرب في هذا اللقاء عن شكره لمواقف ووجهات نظر الحكومة الصينية تجاه تطورات المنطقة، خاصة إدانة عدوان الکیان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: إن التوترات الأخيرة في المنطقة والأوضاع المؤسفة في غزة، نتيجة تصرفات أمريكا المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها للکیان الصهيوني قاتل الأطفال.

وأشار إلى زيارة آية الله رئيسي إلى الصين والتوقيع على خطة التعاون الشامل بين الجانبين، مضيفا:يجب تعزیز التعاون والتقارب والتآزر بين الجانبین من أجل حل القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.

من جانبه أشار وزير الدفاع الصيني في هذا اللقاء، إلى التطورات في منطقة غرب آسيا وأدان هجوم الکیان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق.

وأضاف: إن هذا العمل کان انتهاکا للقانون الدولي ونحن ندعم حق إيران المشروع في الرد على هذا العمل.

وشدد وزير الدفاع الصيني، أثناء دعوته لنظیره الإیراني للمشاركة في مؤتمر بكين الأمني، على استمرار التعاون بين البلدين.

ودعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة.

كما أكد على توسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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