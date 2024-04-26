وزير الخارجية الباكستاني يؤكد اهمية زيارة الرئيس الايراني الى بلاده

وقال السناتور محمد إسحاق دار في تصرح للصحفيين في إسلام آباد اليوم الجمعة: إن زيارة الرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي، إلى باكستان مهمة للغاية، وستقوم الحكومة قريبًا باطلاع قيادات المعارضة بالتفاصيل الكاملة للزيارة وانجازاتها.

وأضاف أيضًا أنه لا داعي لإخفاء أي شيء، فلو لم يتم حل سوء التفاهمات الأخيرة بين البلدين، فلماذا يزور الرئيس الإيراني باكستان.

وقال وزير الخارجية الباكستاني ان عدم التطرق الى مشروع خط أنابيب الغاز في البيان المشترك لإيران وباكستان في ختام زيارة آية الله رئيسي ليس مسالة مهمة بل القضية الأساسية هي أننا لا نعير اهتماما للعقوبات الأمريكية.

وتابع: ان باكستان ستفعل كل ما يتوافق مع مصالحها الوطنية ولا تهمنا العقوبات الأميركية.

وقال وزير الخارجية الباكستاني بشأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان ضد باكستان، إننا رفضنا هذا البيان وقدمنا ​​الرد المناسب عليه.

وفي وقت سابق، وصف وزير الدفاع الباكستاني زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى إسلام آباد بأنها مهمة وناجحة للغاية، وأكد: نحن متفائلون بشأن إيجاد طريقة لدفع مشروع الغاز المشترك مع طهران.

وفي إشارة ضمنية إلى أمريكا التي أعربت مؤخرا عن قلقها بشأن تعزيز التعاون بين طهران وإسلام آباد، أضاف خواجة محمد آصف: نحن لا نهتم بالمعارضة الخارجية، لذلك إذا كان أي شخص شعر بالانزعاج من زيارة آية الله رئيسي، فليس لدينا دواء لعلاجه.

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي قام يومي الاثنين والثلاثاء بزيارة الى باكستان التقى خلالها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، كما زار مدينتي لاهور وكراتشي.

وخلال الزيارة تم التوقيع على 8 وثائق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين.

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