ايران تتاهل الى نهائي كاس آسيا بكرة الصالات

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة، تمكنت ايران من الفوز على اوزبكستان بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة بالتعادل 3-3 .

تقدمت ايران بهدف سجله لاعب اوزبكستان عادلوف بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 4 ومن ثم سجل جورايوف هدف التعادل لاوزبكستان في الدقيقة 6 من المباراة.

وبهدف سجله زيانوف تقدمت اوزبكستان في الدقيقة 18 الا ان اللاعب نفسه سجل هدفا في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 24 ومن ثم تقدمت ايران في الدقيقة 29 بواسطة بهروز عظيمي في الدقيقة 29 .

وعادت اوزبكستان لمعادلة النتيجة بواسطة زيانوف في الدقيقة 35 من المباراة لينتهي الوقت الاصلي بالتعادل 3-3.

ولم تفلح محاولات الفريقين في الوقت الاضافي ليحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لايران بنتيجة 5-4 بتالق الحارس باقر محمدي الذي صد ركلتين فيما صد حارس اوزبكستان مرادوف ركلة واحدة.

وفي المباراة الاخرى من نصف النهائي فازت تايلندا على طاجيكستان بركلات الترجيح ايضا 6-5 بعد انتهاء وقتي المباراة الاصلي والاضافي بالتعادل 3-3 .

وستجري المباراة النهائية يوم الاحد بين ايران وتايلندا المضيفة للبطولة فيما تجري قبلها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين اوزبكستان وطاجيكستان.

وفي مباراتين اخريين فازت افغانستان على العراق وقرغيزستان على فيتنام، لتحتلا المركز الخامس معا وستجري مباراة فاصلة بينهما يوم الاحد ايضا ليتاهل الفائز منها الى بطولة كاس العالم التي ستجري في اوزبكستان.

وتاهلت الفرق الاربعة في الدور نصف النهائي للبطولة الاسيوية الى نهائيات كاس العالم، ونظرا لان بينها اوزبكستان المضيفة للمونديال فقد اتيحت امكانية تاهل فرق خامس من آسيا من بين افغانستان وقرغيزستان والعراق وفيتنام.

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على افغانستان 3-1والبحرين 5-3 والكويت 4-0 ومن ثم فازت في الدور ربع النهائي على قرغيزستان 6-1 .

انتهى ** 2342