وزير الدفاع الايراني يؤكد الاستعداد لتطوير التعاون الدفاعي مع كازاخستان

وخلال اجتماع وزيري الدفاع الإيراني والكازاخستاني ، على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا ، اكد الجانبان، على تعزيز الطاقات واستعداد البلدين لتطوير التعاون الدفاعي.

وفي هذا اللقاء، هنأ الجنرال "رسلان تشاك سيليكوف"، وزير دفاع كازاخستان، بمناسبة اول حضور لوزير الدفاع الإيراني في اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي بعد عضوية ايران الكاملة في المنظمة وأعرب عن أمله بتعزيز خطط ومهام المنظمة بحضور إيران فيها.

واستذكر العميد آشتياني ، بعض جوانب التعاون الدفاعي الحالي بين البلدين في مجالي التدريب والطب العسكري، ودعا إلى توسيع هذا التعاون.

وفي هذا اللقاء، وجه وزير الدفاع الإيراني، الدعوة لنظيره الكازاخستاني لزيارة طهران، مؤكدا أن إيران على استعداد تام لتوسيع التعاون الدفاعي الثنائي.

وفي ختام هذا اللقاء أكد وزيرا الدفاع الإيراني والكازاخستاني على تشكيل فريق عمل لتنظيم وتطوير التعاون بين البلدين.

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