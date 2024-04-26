أمير عبداللهيان: علاقات إيران مع أفريقيا مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة

وأشار أمير عبداللهيان إلى علاقات إيران مع القارة الأفريقية وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي X: إن علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع القارة الأفريقية مبنية على الإيمان العميق والالتزام العملي بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف: إن آسيا وأفريقيا، بما تتمتعان به من قدرات كبيرة في مختلف المجالات، يمكنهما تشكيل الاتجاهات السياسية والاقتصادية الرئيسية للعالم وأن تصبحا محركا للتنمية المستدامة والتقدم على أساس العدالة والمساواة. ولإيران، الواقعة في قلب منطقة غرب آسيا، دور ومكانة خاصة في هذا التحول الاستراتيجي.

وتابع: في هذا الصدد، هنالك حدثان مهمان، القمة الإيرانية الإفريقية الثانية ومعرض قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية التصديرية، إكسبو 2024 في طهران، يشكلان فرصة ثمينة لتحقيق هذه الأهداف المهمة.

وانعقد صباح الجمعة في طهران الاجتماع الدولي الثاني بين إيران وأفريقيا بحضور مسؤولين اقتصاديين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة أفريقية وبخطاب الرئيس سيد إبراهيم رئيسي.

ويقام المعرض السادس لقدرات التصدير الإيرانية، بعنوان IRANEXPO 2024، في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2024 في مركز طهران الدولي للمعارض.

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