وزير الدفاع الايراني: الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم الغربي خاصة الأمريكي للإرهابيين

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا آشتياني مع نظيره الروسي الجنرال سيرغي شويغو، بعد اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية آستانا يوم الجمعة.

ووجه العميد آشتياني، الشكر إلى روسيا لموقفها في إدانة العمل غير القانوني وانتهاك القوانين الدولية من قبل الكيان الصهيوني ودعم العمل المشروع الذي قامت به إيران ردا على العدوان وقال: إن الهجمات الإرهابية في روسيا وإيران هي نتيجة الدعم من دول الغرب، وخاصة أمريكا، للجماعات الإرهابية.

وفي إشارة إلى تحركات الناتو وبعض الدول الغربية في التوسع شرقاً والتواجد في الجغرافيا الأمنية لمنظمة شنغهاي، أكد وزير الدفاع الإيراني على استخدام قدرات المنظمة للتعاون للقضاء على التهديدات المشتركة.

وأشار العميد آشتياني إلى التاريخ الطويل للعلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، وأكد على تطوير العلاقات بينهما لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة ونبذ الأحادية في التوجهات العالمية.

وأكد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية والانفصالية والتطرف، وهي أيضًا الأهداف الرئيسية لمنظمة شنغهاي للتعاون، مع الأخذ في الاعتبار التجربة الناجحة للبلدين في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وأكد وزيرا دفاع إيران وروسيا على أن التطورات في منطقة جنوب القوقاز مهمة للمصالح المشتركة للبلدين، وقالا: أن حضور لاعبين من خارج الاقليم وتدخليين في هذه المناطق يتعارض مع المصالح المشتركة للبلدين وان الصيغة الإقليمية 3+3، التي يجري تنفيذها بمشاركة جميع دول منطقة القوقاز، تشكل إطارا مناسبا لحل المشاكل.

وفي هذا اللقاء، أدان وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شايغو هجمات "اسرائيل"على مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا، واعتبر رد إيران بانه يتماشى مع حقها في الدفاع المشروع.

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