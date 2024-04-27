وزير الصناعة الايراني: أفريقيا تحظى بالكثير من الفرص للصناعيين ورجال الأعمال الإيرانيين

وقال الوزير علي آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة: عقدت اليوم (امس الجمعة) القمة الايرانية الأفريقية بشكل جيد بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين السياسيين الأفارقة، الأمر الذي يمكن أن تكون له نتائج جيدة على ازدهار البلاد واقتصادها. وغدًا سيقام أكبر معرض لإنجازات البلاد لعرضها امام أكثر من 2000 من رجال الأعمال والتجار الدوليين.

وأضاف: ان معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا أعلى من المتوسط العالمي وهذا يعني فرصة وعلينا استغلالها. بحلول نهاية هذا العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2025)، نحاول توفير معارض دائمة للسلع الإيرانية في جميع البلدان الأفريقية المحورية أو على الأقل جزء منها، وكذلك منح الأفارقة الفرصة لتكون لديهم قاعدة تقديم خاصة بهم في بلدنا. إن ميزاننا التجاري مع أفريقيا إيجابي للغاية، ونهجنا هو زيادة وارداتنا من أفريقيا أيضًا. وبحلول نهاية هذا العام، سيصل عدد مستشارياتنا الثقافية في أفريقيا إلى 12، وسيصل عدد مراكزنا التجارية فيها إلى 15 مركزا.

وفيما يتعلق بتحديات تطوير التجارة مع أفريقيا قال: إن أهم التحديات هي المنافسون الذين يحاولون منع تواجدنا في أفريقيا بوسائل مختلفة مثل الحظر. وتهدف خطة وزارة الصناعة إلى مضاعفة تجارة إيران، سواء الصادرات أو الواردات، مقارنة بالوضع الحالي.

وأضاف: يجب علينا حشد قدراتنا المالية والاقتصادية لصالح الصادرات وإزالة أي عوائق أمامها. نحن نعطي الأولوية للشركات الموجهة نحو التصدير والقائمة على المعرفة.

وقال وزير الصناعة: أفريقيا تعد فرصة جيدة للصناعات القائمة على المعرفة في إيران، وقد حددت الدول الأفريقية أيضًا أهدافًا في مجال التعليم، ويجب على إيران الاستفادة من هذه الفرصة. كما يمكن لشركات الهندسة والبنية التحتية الإيرانية تنفيذ مشاريع كبيرة في أفريقيا.

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