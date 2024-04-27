٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85457785
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القوات اليمنية تستهدف سفينةً بريطانية وطائرة "MQ9" مسيرة أميركية

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ ص
رمز الخبر: 85457785
القوات اليمنية تستهدف سفينةً بريطانية وطائرة "MQ9" مسيرة أميركية

طهران / 27 /نيسان/ابريل/ارنا- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، أنّ القوات البحرية استهدفت، سفينة نفطٍ بريطانية في البحر الأحمر.

وأكد أنّ الاستهداف تم بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وأدّت إلى إصابتها بشكلٍ مباشرٍ.

كذلك، كشف العميد سريع، أنّ القوات المسلحة اليمنية، أسقطت بصاروخٍ مناسب، طائرة مسيرة أميركية من نوع "أم كيو 9"، في أجواء محافظة صعدة، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية.

وكان العميد سريع قد أعلن قبل نحو أسبوعين، تنفيذ القوات البحرية 4 عمليات عسكرية في خليج عدن، بالمسيّرات والصواريخ البحرية المناسبة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وشملت العمليات استهداف سفينتين إسرائيليتين، الأولى هي "MSC Darwin"، والثانية هي "MSC Gina"، التي تم استهدافها مجدداً.واستهدفت القوات المسلّحة اليمنية أيضاً سفينة "Maersk Yorktown" الأميركية.

إلى جانب ذلك، تم استهداف سفينة حربية أميركية بعدد من الطائرات المسيّرة.

انتهى ** 2342

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