لبنان: قوات الفجر - الجماعة الإسلامية تزفّ اثنين من قادتها شهيدين

وقالت قوات الفجر، في بيان، إنّ الشهيدين هما مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف من عكار في شمالي لبنان، مشيرةً إلى أنّهما ارتقيا دفاعاً عن أهلهما في الجنوب، ونصرةً للشعب الفلسطيني.

وكانت الجماعة الإسلامية أكّدت "الاستمرار في التصدي للعدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني"، خلال استقبالٍ شعبيٍ حاشد لجثامين 3 من شهدائها في مدينة صيدا، مطلع الشهر الماضي.

وردّاً على الاغتيال "الجبان"، أعلنت ‏المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهداف موقع "حبوشيت" ومقر ‏قيادة لواء "حرمون 810" في ثكنة "معاليه غولان"، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

انتهى ** 2342