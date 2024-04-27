وزير الدفاع الايراني يقدم مقترحات لتعزيز قدرات وإمكانات منظمة شنغهاي

وفي كلمة القاها يوم الجمعة، أمام الاجتماع الـ21 لوزراء الدفاع بالدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في أستانا بكازاخستان قال العميد آشتياني: أود أن أطرح في هذا الاجتماع مقترحات لتعزيز قدرات وإمكانات المنظمة، وآمل أن يتم توفير آليات وارضيات تحقيقها بطريقة مناسبة؛

1-إنشاء مركز أبحاث مكافحة الإرهاب وعقد اجتماعات دورية لتعزيز التفاهم وخلق خطاب مشترك وتبادل الخبرات والإنجازات المشتركة.

2- ضرورة وضع آلية مناسبة لشركاء المنظمة المشتركين لمواجهة التهديدات الناشئة، بما في ذلك الدفاع السيبراني المشترك وأنظمة الأقمار الصناعية مثل SpaceX لمكافحة استخدام العملات المشفرة لتمويل الأعمال الإرهابية وغيرها من التدابير الضرورية.

3- إنشاء نظام مشترك آمن وسريع لتبادل المعلومات بين الأعضاء في إطار مركز أمن المعلومات. وفي هذا الصدد، تعلن جمهورية إيران الاسلامية استعدادها لإنشاء هذا النظام والمركز.

4- استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجراء مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب عام 2025، وكذلك عقد ندوة واجتماع علمي لبحث مختلف جوانب الإرهاب.

5- تشكيل هيكل الصناعة الدفاعية أو مجموعة عمل بين الأعضاء بهدف تعزيز التعاون وتجميع القدرات لمواجهة التهديدات القادمة، وخاصة التهديدات الأمنية والإرهابية.

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