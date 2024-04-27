شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل في رفح والنصيرات

و أفادت "فلسطين اليوم"، عن ارتقاء 4 شهداء وأكثر من 30 جريحا فجر اليوم السبت؛ جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت بأن جيش الاحتلال مازال يقوم بنسف مربعات سكنية في بلدة المغراقة شمال النصيرات، وقد أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار شمال مخيم النصيرات. كما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة الزوايدة في المحافظة الوسطى.

وفي جنوب قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح، كما أعلنت المصادر الطبية عن وصول شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب المدينة.

كما أفادت بسقوط 4 شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال في الحي السعودي منزلا غرب مدينة رفح.

وفي خانيونس نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت المنطقة الجنوبية للمدينة.

وأكدت أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على مدينة غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على الأقل.

كما استهدف قصف إسرائيلي مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

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