وزیر الصناعة: هدفنا تعزیز التعاون التجاري مع الدول الأخرى

وقال "عباس علي آبادي" خلال تفقده المعرض السادس لقدرات التصدير الإيرانية ( IRANEXPO 2024): هدفنا الأول هو تطوير السوق بطريقة غير تقليدية؛ ونتحرك نحو بيع البضائع بهذه الطريقة.

وأضاف: بهذا الشعار، نقيم علاقات مع الدول الأخرى من أجل إقامة التفاعلات التجارية والتعاون معها.

وتابع قائلا: نشتري البضائع من الدول التي تشتري منا البضائع وهذه قضية مهمة يجب أن تتحقق.

ويقام المعرض السادس لقدرات التصدير الإيرانية، بعنوان IRANEXPO 2024، في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2024 في مركز طهران الدولي للمعارض.

و من المتوقع أن يشارك في هذا المعرض أكثر من 2000 تاجر ورجل أعمال أجنبي من 119 دولة.

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