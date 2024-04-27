٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٠٣ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85458053
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وزیر الصناعة: هدفنا تعزیز التعاون التجاري مع الدول الأخرى

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٠٣ ص
رمز الخبر: 85458053
وزیر الصناعة: هدفنا تعزیز التعاون التجاري مع الدول الأخرى

طهران / 27 نيسان/ابريل/ارنا- قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "عباس علي آبادي" إن هدفنا هو تطوير التفاعلات التجارية والتعاون مع الدول الأخرى بطريقة غير تقليدية."

وقال "عباس علي آبادي" خلال تفقده المعرض السادس لقدرات التصدير الإيرانية ( IRANEXPO 2024): هدفنا الأول هو تطوير السوق بطريقة غير تقليدية؛ ونتحرك نحو بيع البضائع بهذه الطريقة.

وأضاف: بهذا الشعار، نقيم علاقات مع الدول الأخرى من أجل إقامة التفاعلات التجارية والتعاون معها.

وتابع قائلا: نشتري البضائع من الدول التي تشتري منا البضائع وهذه قضية مهمة يجب أن تتحقق.

ويقام المعرض السادس لقدرات التصدير الإيرانية، بعنوان IRANEXPO 2024، في الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2024 في مركز طهران الدولي للمعارض.

و من المتوقع أن يشارك في هذا المعرض أكثر من 2000 تاجر ورجل أعمال أجنبي من 119 دولة.

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