القنصل العام الإيراني في جدة يلتقي رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة

وأكد حسن زرنكار خلال اللقاء علی ضرورة الاستفادة والتمتع من القدرات الاقتصادية والتجارية للبلدين، وزيادة العلاقات بين التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص، ومكانة مدينة مكة المكرمة والأبعاد الاقتصادية المتعلقة باحتياجات حجاج بيت الله الحرام، وإمكانية إقامة معارض مختلفة في البلدين، فضلا عن التجارب الناجحة للشركات الإيرانية في تنفيذ أنواع مختلفة من المشاريع في مختلف البلدان.

من جانبه اعرب رئيس الغرفة التجارية بمکة المکرمة خلال اللقاء عن أمله في تطوير العلاقات الشاملة بين ایران والمملكة العربية السعودية بناءً على تأكيدات الرئیس الايراني آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" وولي العهد ورئيس الوزراء السعودي "محمد بن سلمان: وأكد على استعداد الغرفة التجارية بمكة المكرمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية في إطار القطاع الخاص.

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