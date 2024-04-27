٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85458427
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القنصل العام الإيراني في جدة يلتقي رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:١١ م
رمز الخبر: 85458427
القنصل العام الإيراني في جدة يلتقي رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة

طهران / 27 نيسان/ابريل/ارنا- التقى القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة "حسن زرنكار"، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة "عبد الله صالح كامل".

وأكد حسن زرنكار خلال اللقاء علی ضرورة الاستفادة والتمتع من القدرات الاقتصادية والتجارية للبلدين، وزيادة العلاقات بين التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص، ومكانة مدينة مكة المكرمة والأبعاد الاقتصادية المتعلقة باحتياجات حجاج بيت الله الحرام، وإمكانية إقامة معارض مختلفة في البلدين، فضلا عن التجارب الناجحة للشركات الإيرانية في تنفيذ أنواع مختلفة من المشاريع في مختلف البلدان.

من جانبه اعرب رئيس الغرفة التجارية بمکة المکرمة خلال اللقاء عن أمله في تطوير العلاقات الشاملة بين ایران والمملكة العربية السعودية بناءً على تأكيدات الرئیس الايراني آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" وولي العهد ورئيس الوزراء السعودي "محمد بن سلمان: وأكد على استعداد الغرفة التجارية بمكة المكرمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية في إطار القطاع الخاص.

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