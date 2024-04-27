حزب الله: جبهات المساندة من لبنان إلى العراق واليمن على موقف واحد

وقال الشيخ نبيل قاووق، في كلمة له، إن وصول المسيرات الانقضاضية للمقاومة إلى العمق في عكا وبيت هلل وعرب العرامشة وغيرها، هو تأكيد على قدرة هذه المسيرات على تجاوز كل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف قاووق أن الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان لن تغير المعادلات، ولن تعيد المستوطنين إلى منازلهم، ولن تخرج العدو من واقع الهزيمة، مؤكدًا أن جبهات المساندة من لبنان إلى العراق واليمن لن توقف المواجهة إلا بوقف العدوان على غزة.

وتابع: المساعدات العسكرية الأمريكية للعدو الإسرائيلي، هي ضوء أخضر لاجتياح رفح، وتشجيعه على توسيع رقعة الحرب بالمنطقة، مشددا أن الوساطات والرسائل الدولية لا تعمل لأجل إنقاذ غزة، ولا لأجل مساعدة لبنان، وإنما لإنقاذ ومساعدة العدو الإسرائيلي المجرم.

واعتبر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن كثرة التهديدات “الإسرائيلية” إنما هي دليل على الهلع والوجع والتخبّط لدى العدو الذي يحسب أكثر من ألف حساب قبل أن يفكر بالحرب مع حزب الله في لبنان،

وخلال الاحتفال التكريمي للشهيد على طريق القدس حسين علي عزقول في بلدة قلاويه الجنوبية شدد الشيخ قاووق من جهة ثانية الى أن مشهد قمع الاعتصامات الطلابية في الجامعات الأميركية أسقط القناع عن وجه أميركا الحقيقي وكشف زيف ادعاءاتها حول حرية التعبير.

وأعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق اليوم، استشهاد اثنين من مقاتليه في المواجهات مع إسرائيل بالمناطق الحدودية بين البلدين.

وقال الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، في بيان له، إن المقاومة تزف الشهيد رافع فايز حسان مواليد عام 1974 من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد فرج الله علي حمود مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.

و أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الجمعة،استهداف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

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