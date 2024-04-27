أمير عبداللهيان: اهداف نيلسون مانديلا في الكفاح ضد الظلم والتمييز لا تزال حية

وكتب أمير عبداللهيان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" اليوم السبت مهنئا بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية جنوب افريقيا: اقدم خالص التهاني للشعب والحكومة والسيدة نالدي باندور، وزيرة خارجية جنوب افريقيا، بمناسبة حلول اليوم الوطني لهذا البلد.

وأضاف: الاهتمام باهمية مكانة التعددية في السياسة الخارجية للحكومة أدى إلى تعزيز التعاون والتفاعلات الواسعة بين جمهورية إيران الإسلامية وجنوب أفريقيا في إطار مجموعة البريكس، وفي هذا الصدد، نشهد تقدم وتطور العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية: إن الإجراءات القانونية الحاسمة التي اتخذتها جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ومواقفها الواضحة في الدفاع عن فلسطين أثبتت أن اهداف نيلسون مانديلا في الكفاح ضد الظلم والتمييز لا تزال حية.

وأضاف أمير عبداللهيان: أتمنى السعادة والازدهار لشعب جنوب أفريقيا، والنجاح واستمرار التقدم لحكومة هذا البلد الصديق.

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