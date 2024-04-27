نائب وزير التعاون: عودة أكثر من 10 آلاف وحدة صناعية إلى دورة الإنتاج

واكد حجة الإسلام صحبة الله رحماني، مساء السبت، بمدينة ساري في المهرجان الخامس والثلاثين لتكريم نخب المجتمع والعمل والإنتاج في محافظة مازندران شمال ايران بأن الحكومة الثالثة عشرة هي حكومة نزيهة وعملية، وقال: في ظل الإجراءات الفعالة للحكومة الثالثة عشرة، انخفض معدل البطالة في البلاد من 9.2% إلى أقل من 7%.

وذكر أنه تم في هذه الحكومة اتخاذ إجراءات إيجابية في اتجاه رفاهية المجتمع العمالي، واضاف: ان توصيات قائد الثورة الاسلامية في مسألة الإنتاج يجب أن تكون على رأس أولويات الشعب والمسؤولين.

وأشار إلى تسمية قائد الثورة لهذا العام بعنوان "قفزة الإنتاج بمشاركة الشعب"، وأوضح: ان تحقيق مطلب القيادة يتطلب وحدة وتلاحم الشعب والمسؤولين والاستخدام الأمثل للامكانيات والقدرات.

وفي جانب آخر من كلمته أوضح نائب وزير التعاون أن الجمهورية الإسلامية الآن في حرب اقتصادية مع الأعداء وقال: الأعداء يشنون حرباً اقتصادية قاسية على البلاد من خلال حشدهم كافة المرافق والإمكانات المتاحة لضرب الثورة والدولة.

وقال حجة الإسلام رحماني: على الجميع الايمان أن بلادنا في حرب اقتصادية غير متكافئة وعلينا جميعا أن نتحد معا، وعندها يمكننا أن ننتصر على المؤامرات المنظمة من قبل المناهضين.

واكد أننا حققنا النصر في الحرب المفروضة (1980-1988) بمشاركة الشعب، وقال: في حرب العدو الجديدة هذه يجب ايضا ترك الامور الاقتصادية للشعب.

وقال: لا شك أننا نستطيع تحقيق النصر بمشاركة أكبر للشعب في الشؤون الاقتصادية والتسهيل وإزالة العوائق والمشاكل.

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