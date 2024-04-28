٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٥:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85458978
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نائب وزير التراث الثقافي: الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة بايران نما 18 ضعفا

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٥:٢٦ ص
رمز الخبر: 85458978
نائب وزير التراث الثقافي: الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة بايران نما 18 ضعفا

طهران / 28/نيسان/ابريل/ارنا- اعلن نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والاعمال اليدوية الايراني علي أصغر شالبافيان عن عرض 600 حزمة استثمارية في معرض إيران إكسبو 2024، مؤكدا ان الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة نما 18 ضعفا منذ بداية مهام الحكومة الحالية قبل عامين ونصف.

وقام علي أصغر شالبافيان، أثناء حضوره المعرض السادس لقدرات التصدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيران إكسبو 2024)، الذي افتتح في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية بزيارة قاعة السجاد المنسوج يدويا والحرف اليدوية والسياحة.

واشار نائب وزير التراث الثقافي إلى استقبال أكثر من 80 دولة و2000 رجل أعمال أجنبي في معرض إيران إكسبو 2024 .

وفي شرحه لعرض الحزم الاستثمارية في هذا المعرض قال شالبافيان: يمكن أن يكون من أنشطة رجال الأعمال ورجال الأعمال الاستثمار في المشاريع السياحية، ولهذا الغرض تم إعداد 600 حزمة استثمارية تم الحصول على الأنشطة والتصاريح الإدارية لها.

وتابع قائلا: أيضًا من بين 600 حزمة استثمارية تم إعدادها، هناك 160 مشروعًا بحجم استثمار يزيد عن أربعة ملايين دولار.

وأشار إلى أن أحداث مثل معرض إكسبو يمكن أن تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، وأضاف: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، زاد حجم الاستثمار الأجنبي في مجال السياحة في البلاد 18 ضعفا ووصل إلى 256 مليون دولار بنهاية العام الايراني الماضي 1402 هـ.ش (انتهى في 19 اذار/مارس).

انتهى ** 2342

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