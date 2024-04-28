حصيلة الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على غزة بلغت 34388 شهيدا

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي الإحصائي، إنّ قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيداً و69 مصاباً، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع سكان قطاع غزة يشربون مياهاً غير آمنة، مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، وعدم سماح الاحتلال بإدخال مادة الكلور أو أي بديل منها من أجل معالجة مياه الشرب.

وحذّرت من انتشار عدد من الأمراض والأوبئة نتيجة مياه الصرف الصحي وتراكُم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

وناشدت الوزارة كل المؤسسات المعنية و الأممية والإنسانية ضرورة السرعة في التدخل.

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