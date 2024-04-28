أسرى الاحتلال لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو: "هل تخليتم عنا؟"

نشرت كتائب القسام فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين لديها، مشيرة إلى أن "الضغط العسكري الذي يقوم به الاحتلال أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم."

وعرضت "القسام" المقطع ومدته 3:27 دقيقة يتضمن مقابلتين مع الأسيرين الإسرائيليين، كيت سيغال (64 عاماً) وعومري ميران (47 عاماً)، حيث يتحدثان عن الظروف الصعبة التي يعيشونها تحت القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتضمن المقطع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول فيها: "استمرار الضغط العسكري هو وحده فقط ما سيؤدي إلى تحرير جميع الأسرى".

كما تضمن المقطع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يقول فيها: "كلما ازداد الضغط العسكري زادت فرصتنا للوصول إلى أعزائكم".

وفي الفيديو قال أحد الأسرى: "نعيش أوضاعاً صعبة تحت القصف العنيف، ونشعر أحياناً أنكم تخليتم عنا".

كما طالب أحد الأسرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجميع الوزراء بالمرونة في المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة قريبة، قائلاً: "نشعر بالمماطلة، وصفقة التبادل استغرقت وقتاً طويلاً".

وقال أحد الأسرى لحكومة نتنياهو: "آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة".

كما قال للإسرائيليين: "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم للضغط على الحكومة بكل الطرق الممكنة، وآمل أن تستمروا في المظاهرات من أجل أن تكون هناك مفاوضات تفضي لصفقة".

وخلال المقطع قالت الكتائب في جمل مكتوبة: "الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل تسبب بمقتل عشرات الأسرى في غزة، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أسرهم ".

وعقب نشر الفيديو، احتشد آلاف "الإسرائيليين" في مظاهرات "كبيرة" للمطالبة بعقد صفقة تبادل فورية. وقال والد الأسير "الإسرائيلي" لدى القسام عمري ميرون الذي ظهر في الفيديو "هذه أول إشارة نحصل عليها تدل على أنه حي".

وأوضحت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، أنه يجب على الاحتلال أن يختار إما رفح أو الصفقة، ويجب إنهاء الحرب ودفع الثمن.

كما أصدرت عائلات "الإسرائيلية" بيانًا، قالت فيه: "أوقفوا الحرب وادفعوا الثمن". وأضافت: "يجب على الحكومة ألا تفوت الفرصة الحالية لاستعادة أسرانا من غزة".

وتابعت: "شاهدنا نتنياهو يخرب أي احتمال للتوصل إلى صفقة لمصالحه الشخصية، نطالب أعضاء الحكومة بدفع الثمن بوقف الحرب وإعادة أبنائنا".

انتهی**3280