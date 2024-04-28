٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85459191
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أمير عبد اللهيان يؤكد استمرار التعاون بين إيران وجنوب أفريقيا على الساحة الدولية

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٩ ص
رمز الخبر: 85459191
أمير عبد اللهيان يؤكد استمرار التعاون بين إيران وجنوب أفريقيا على الساحة الدولية

طهران/ 28 نيسان/أبريل/إرنا- قال وزير الخارجية الإیراني "حسین أمیر عبداللهیان": إن جنوب أفريقيا من الدول التي تسعى إلى الحرية، وأود أن أؤكد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين على الساحة الدولية، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية.

وهنأ حسين أمير عبد اللهيان،في رسالة وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا “ناليدي باندور" بمناسبة اليوم الوطني لهذا البلد.

وجاء في جزء من رسالة تهنئة أمير عبد اللهيان: بمناسبة هذا اليوم المهم في تاريخ بلادكم والذي وضع جنوب أفريقيا في قائمة الدول الباحثة عن الحرية، أود أن أؤكد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين على الساحة الدولية، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية.

واغتنم وزير خارجية بلادنا هذه الفرصة، وتمنى الصحة والنجاح للسيدة باندور، والفخر والسعادة لشعب وحكومة جنوب أفريقيا.

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