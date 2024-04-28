وزير الاقتصاد الإیراني سیزور السعودية

وسيعقد وزير الاقتصاد بعد وصوله الرياض، اجتماعات ثنائية مع ممثلي مختلف الدول الأعضاء ثم يحضر الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس البنك والذي سيقام على مستوى وزراء اقتصاد الدول الأعضاء.

ويشارك احسان خاندوزي غدا الاثنين في اجتماع الجمعية العمومية (أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي) ويرافقه في هذا الاجتماع، مساعده، رئيس منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والتقني "علي فكري".

وسيحضر وزير الاقتصاد بعد ذلك اجتماعا ثنائيا مع نظيره السعودي فيصل ابراهيم.

ومن المقرر عقد اجتماع المائدة المستديرة لأعضاء المجلس التنفيذي بحضور وزير الاقتصاد و"علي فكري".

وفي مساء اليوم الثاني والأخير لهذا الاجتماع، سيعقد المؤتمر الصحفي للاجتماع السنوي بحضور إحسان خاندوزي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م، في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 وحتى 30 أبريل الجاري.

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