تجمع وطني للأكاديميين المنددين بالكيان الصهيوني اليوم في جامعات ايران

وجاء في هذا البيان، بأن الأكاديميين في ايران يعلنون دعمهم للأساتذة والطلاب المحتجين على جرائم الكيان الصهيوني قاتل الأطفال من خلال تنظيم تجمعات جماهيرية بعد أداء صلاة الظهر في المساجد والساحات الرئيسية للجامعات في مختلف انحاء ايران.

واضاف هذا البيان بأن الانتفاضة الأخيرة للأكاديميين، خاصة في العديد من الجامعات الكبرى في أمريكا وأوروبا دفاعا عن شعب فلسطين المظلوم وإدانة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب التي ادت الى استشهاد أكثر من 34 ألف إنسان من اهل غزة العزل في غضون 6 اشهر فقط، تأتي ضمن الحركة الطلابية غير المسبوقة للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمناهضة للكيان الصهيوني الغاصب في امريكا واوروبا.

ولفت البيان الى ان الأكاديميين في جميع أنحاء العالم، وخاصة الدول الأمريكية والغربية، قد اسسوا حركات إنسانية تقوم على الدفاع عن الإنسانية وحقوق الإنسان، وأطلقوا موجة قوية من الدعم لأهل غزة المظلومين.

وفي هذا السياق، ووفقا للبرامج الثقافية والاجتماعية المدروسة في الجامعات، وضمن ادانتها لجرائم الكيان الصهيوني الفظيعة ودعما منها لأهل غزة العزل، فإن معاونية التعليم بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الايرانية تعلن عن تعليق الدروس الجامعي في جميع الفصول الدراسية يوم الأحد 28 نيسان/ابريل من الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 14:00 ظهرا.

يشار الى ان الاحتجاجات الطلابية قد بدأت في أمريكا دعما لأهل غزة مطالبة بضرورة وقف هجوم الكيان الصهيوني على غزة يوم الأربعاء الماضي باعتصام للطلاب في ساحة جامعة كولومبيا وسرعان ما امتدت إلى جامعات هارفارد وتكساس وبراون وجنوب كاليفورنيا وأصبحت جامعات تكساس وكاليفورنيا مسرحا لاشتباكات بين الشرطة والطلاب.

كما بدأ الطلاب في جامعات أمريكية أخرى اعتصامات احتجاجا على الهجوم الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وانضم الى حركتهم الاحتجاجية هذه طلاب جامعة براون في رود آيلاند وجامعة جنوب كاليفورنيا (USC) بالاضافة الى جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا، للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

انتهى**ر.م