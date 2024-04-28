كنعاني: صوت سحق عظام الکیان الصهيوني يسمع أكثر من أي وقت مضى

وكتب ناصر كنعاني في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي X ردا على قمع الطلاب الأمريكيين من قبل شرطة هذا البلد بسبب دعمهم لفلسطين: لا للاحتلال في فلسطين ولا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، والصرخة من أجل تحریر فلسطين، مطلب عالمي اليوم.

وقال: إن صوت سحق عظام الصهيونية العالمية يُسمع أكثر من أي وقت مضى.

وأکد: لا یمکن منع انهيار الأعمدة المتصدعة للاحتلال في فلسطين من خلال القمع العنيف لاحتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبي ومن يقف ضده سيبقى تحت ركام انهيار الکیان الصهيوني.

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