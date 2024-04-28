٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85459380
T T
٠ Persons

سمات

كنعاني: صوت سحق عظام الکیان الصهيوني يسمع أكثر من أي وقت مضى

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٢:١٧ م
رمز الخبر: 85459380
كنعاني: صوت سحق عظام الکیان الصهيوني يسمع أكثر من أي وقت مضى

طهران / 28 نيسان/ابريل/ارنا- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني: صوت سحق عظام الصهيونية العالمية يسمع أكثر من أي وقت مضى ولا یمکن، منع انهيار الأعمدة المتصدعة للاحتلال في فلسطين من خلال القمع العنيف لاحتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبية.

وكتب ناصر كنعاني في حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي X  ردا على قمع الطلاب الأمريكيين من قبل شرطة هذا البلد بسبب دعمهم لفلسطين: لا للاحتلال في فلسطين ولا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، والصرخة من أجل تحریر فلسطين، مطلب عالمي اليوم.

وقال: إن صوت سحق عظام الصهيونية العالمية يُسمع أكثر من أي وقت مضى.

وأکد: لا یمکن منع انهيار الأعمدة المتصدعة للاحتلال في فلسطين من خلال القمع العنيف لاحتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية والأوروبي ومن يقف ضده سيبقى تحت ركام انهيار الکیان الصهيوني.

انتهی**3280

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .