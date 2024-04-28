٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85459395
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طلبة محتجون في جامعة أمريكية يشكلون سلسلة بشرية لحماية زملائهم المصلين

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٠ م
رمز الخبر: 85459395
طلبة محتجون في جامعة أمريكية يشكلون سلسلة بشرية لحماية زملائهم المصلين

طهران / 28 نيسان/ابريل/ارنا-انتشر على مواقع التواصل الاجتماعی، مقطع فيديو يظهر طلاباً من مختلف الأديان والمعتقدات في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، يشكلون سلسلة بشرية لحماية الطلبة المسلمين الذين كانوا يصلّون لمنع تدخل الشرطة، لفك اعتصام الطلبة في ساحة بالجامعة.

وقد أثار هذا المقطع تفاعلا مع استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامنا مع فلسطين المحتلة عموما وغزة خصوصا. وقد بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من عشرة أيّام من جامعة كولومبيا بنيويورك وامتدّت هذه الموجة الجديدة الداعمة للفلسطينيّين والمعارضة للعدوان الإسرائيلي على غزّة والمنددة بموقف هذه الجامعات وبتواطؤ الإدارة الأمريكية، لتشمل عددا من المؤسسات التربوية، من كاليفورنيا إلى نيو إنغلاند (شمال شرق) مرورا بجنوب البلاد.

كما امتدت الاحتجاجات إلى كندا المجاورة، حيث أقيم للمرة الأولى مخيّم في جامعة “ماكجيل” في مونتريال وسط قلق السلطات الكندية، التي تعرضت بدورها لانتقادات لموقفها، واحتجاجات طالت رئيس الوزراء جاستن ترودو شخصيا، من توسعها لتشمل جامعات أخرى.

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