طلبة محتجون في جامعة أمريكية يشكلون سلسلة بشرية لحماية زملائهم المصلين

وقد أثار هذا المقطع تفاعلا مع استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية تضامنا مع فلسطين المحتلة عموما وغزة خصوصا. وقد بدأت الاحتجاجات قبل أكثر من عشرة أيّام من جامعة كولومبيا بنيويورك وامتدّت هذه الموجة الجديدة الداعمة للفلسطينيّين والمعارضة للعدوان الإسرائيلي على غزّة والمنددة بموقف هذه الجامعات وبتواطؤ الإدارة الأمريكية، لتشمل عددا من المؤسسات التربوية، من كاليفورنيا إلى نيو إنغلاند (شمال شرق) مرورا بجنوب البلاد.

كما امتدت الاحتجاجات إلى كندا المجاورة، حيث أقيم للمرة الأولى مخيّم في جامعة “ماكجيل” في مونتريال وسط قلق السلطات الكندية، التي تعرضت بدورها لانتقادات لموقفها، واحتجاجات طالت رئيس الوزراء جاستن ترودو شخصيا، من توسعها لتشمل جامعات أخرى.

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