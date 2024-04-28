صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 34 ألفا

وقالت الوزارة بتقرير إحصائي في اليوم 205 للحرب: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأكدت الوزارة “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 34 و454 شهيدا و77 ألفا و575 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وبيّنت أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”، وذلك في ظل القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة.

وإلى جانب الضحايا ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب الإسرائيلية دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل في عدد الضحايا، في حال نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر، نحو 1.4 مليون نازح وتزعم تل أبيب أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”.

ويواصل الکیان الصهیوني الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

انتهی**1426