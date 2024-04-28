طلاب الجامعات الايرانية ينظمون وقفات تضامنية مع الحراك الطلابي في امريكا

وافادت "ارنا"، ان معاونية شؤون الطلبة بوزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية، ارسلت تعميما الى جامعات البلاد، معلنة فيه عن تعطيل صفوف الدراسة رسميا، ظهر اليوم الاحد حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بهدف تنظيم تجمعات ووقفات طلابية تضامنية مع الحراك الطلابي داخل الجامعات الامريكية التي واجهت قمع الشرطة والاعتقالات واسعة دون استثناء الاساتذة والشخصيات الاكاديمية.

وجاء في تعميم معاونية وزارة العلوم الايرانية ايضا : انه تلبية للمطالب المتكررة من جانب النقابات الطلابية بشان اقامة تجمعات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم، سيتم تعطيل صفوف الدراسية في الجامعات لفترة ساعتين.

يأتي ذلك في ظل الاحتجاجات الطلابية الواسعة برفقة اساتيذ الجامعات، التي بدات قبل اسبوع في جامعة كولومبيا، واجتاحت يوما بعد يوم، العديد من المدن الامريكية، استنكارا لسياسات واشنطن الداعمة للكيان الصهيوني وجرائمه المروعة في حق الشعب الفلسطيني ولاسيما اهالي قطاع غزة.

علما، ان عمليات الاعتقال التي نفذتها الشرطة الامريكية بموازات هذه الاحتجاجات، طالت العديد من الطلاب والاساتذة واعضاء هيئات التدريس الاكاديمية ايضا.

انتهى ** ح ع