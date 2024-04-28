٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85460139
T T
٠ Persons

سمات

سفير ايران لدى كابول: ايران تدعم اي مبادرة بناءة حول افغانستان

٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٥٦ م
رمز الخبر: 85460139
سفير ايران لدى كابول: ايران تدعم اي مبادرة بناءة حول افغانستان

طهران / 28 نيسان/ابريل/ارنا- قال السفير والممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإيرانية في أفغانستان، حسن كاظمي قمي اليوم الأحد ان إيران تدعم أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى حل مشاكل البلاد مثل تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في شؤون أفغانستان.

وأكد كاظمي قمي في مقابلة خاصة مع "طلوع نيوز" أنه يجب تحديد صلاحيات الممثل الخاص للأمم المتحدة.

ووصف التعاون القائم بين طهران وكابول بأنه فريد من نوعه.

وبشأن عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة لطالبان، أوضح: ان الاعتراف بالحكومات يعتمد على إرادة شعب ذلك البلد. قلنا مرارا أن ما يقوله شعب أفغانستان سوف يحظى بموافقتنا ودعمنا.

ووصف في جانب من كلمته التطورات في أفغانستان بأنها قضية تمس المصالح الأمنية القومية لدول الجوار، وأضاف، ينبغي على العالم أن يدرك بأنه من أجل معالجة مشاكل أفغانستان وتبديد المخاوف بشأن قضية الارهاب يجب التوصل إلى إجماع إقليمي وتعاون مشترك بين الدول.

كما وصف هذا المسؤول الإيراني الرفيع جهود الحكومة المؤقتة لطالبان لبناء الثقة بأنها ضرورية لتعزيز التعاون بين طهران وكابول.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .