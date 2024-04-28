نائب وزير الصناعة: صادرات ايران غير النفطية بلغت 50 مليار دولار

وقال فرحي في تصريح للصحفيين مساء الأحد أثناء زيارته لجناح جهارمحال وبختياري في معرض "إيران إكسبو 2024": من المتوقع أن تصل صادرات البلاد غير النفطية للعام الحالي إلى 60 مليار دولار بنسبة نمو 23% مقارنة بالعام الماضي.

واضاف: أن هذه الخطة المقررة في مجال الصادرات غير النفطية لن تتحقق إلا بمشاركة كافة محافظات البلاد.

وشدد نائب الشؤون التجارية لوزير الصناعة والتجارة والتعدين على ضرورة تحسين الإنتاجية وتحديد الخطط الإستراتيجية والدعم والمساندة الوطنية بما في ذلك توفير المواد الخام والبنية التحتية ومشاركة الشعب لتحقيق برنامج التصدير غير النفطي في البلاد.

وفيما يتعلق بأهمية سلسلة القيمة للمنتجات، قال: إن منطقة جهارمحال وبختياري (غرب) من المحافظات الرائدة والنموذجية في مجال تعريف سلسلة القيمة والتعريف بها.

وأضاف نائب وزير الصناعة: يجب مضاعفة الانتاجية من خلال تحديد وتعريف سلاسل خلق القيمة في المحافظات وتحويلها إلى قيمة تنفيذية وتقديم مديرين قياديين.

وقال فرحي: أن تحديد سلاسل القيمة في المحافظات سيعزز الإنتاجية والتصدير والإنتاج وخلق فرص العمل والابتكار فيها.

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