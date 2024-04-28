٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85460157
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أمير عبداللهيان يهنئ بتتويج المنتخب الوطني بكأس أمم آسيا لكرة الصالات

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٠٩ ص
رمز الخبر: 85460157
أمير عبداللهيان يهنئ بتتويج المنتخب الوطني بكأس أمم آسيا لكرة الصالات

طهران / 29 نيسان/ابريل/ارنا- هنأ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان بفوزه المنتخب الوطني بكأس أمم آسيا لكرة الصالات التي اختتمت الاحد في تايلندا.

وكتب أمير عبداللهيان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي اكس: نهنئ اللاعبين والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تتويجهم بكأس الأمم الآسيوية لكرة الصالات، وكذلك جميع الإيرانيين الأعزاء.

وأضاف: إن استمرار تحقيق النتائج الرائعة من قبل الرياضيين الإيرانيين في المسابقات الدولية المهمة يظهر إصرار وجهود شباب البلاد وحوافزهم المضاعفة للتألق ورفع اسم إيران عاليا في السوح العالمية.

يذكر ان ايران توجت بكاس امم آسيا بكرة الصالات اثر فوزها في المباراة النهائية التي جرت عصر الاحد على البلد المضيف تايلندا بنتيجة 4-1.

وفي دورات البطولة البالغة 17 دورة لغاية الان والتي انطلقت عام 1999، توجت ايران بالكاس 13 مرة وحلت في المركز الثاني مرتين وفي المركز الثالث مرتين ايضا.

انتهى ** 2342

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