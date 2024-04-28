أمير عبداللهيان يهنئ بتتويج المنتخب الوطني بكأس أمم آسيا لكرة الصالات

وكتب أمير عبداللهيان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي اكس: نهنئ اللاعبين والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني تتويجهم بكأس الأمم الآسيوية لكرة الصالات، وكذلك جميع الإيرانيين الأعزاء.

وأضاف: إن استمرار تحقيق النتائج الرائعة من قبل الرياضيين الإيرانيين في المسابقات الدولية المهمة يظهر إصرار وجهود شباب البلاد وحوافزهم المضاعفة للتألق ورفع اسم إيران عاليا في السوح العالمية.

يذكر ان ايران توجت بكاس امم آسيا بكرة الصالات اثر فوزها في المباراة النهائية التي جرت عصر الاحد على البلد المضيف تايلندا بنتيجة 4-1.

وفي دورات البطولة البالغة 17 دورة لغاية الان والتي انطلقت عام 1999، توجت ايران بالكاس 13 مرة وحلت في المركز الثاني مرتين وفي المركز الثالث مرتين ايضا.

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