المجلس العالمي للسفر والسياحة: نمو صناعة السياحة في إيران بنسبة 21%

واشار المجلس العالمي للسفر والسياحة الى نمو حصة صناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 بنسبة 23.2 بالمئة وقال: مثلت هذه الصناعة 9.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وارتفعت قيمة هذه الصناعة إلى 9.9 تريليون دولار في عام 2023.

واضاف: في العام الماضي، عمل 330 مليون شخص في صناعة السياحة في العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام السابق له. ووصلت حصة صناعة السياحة في إجمالي العمالة في العالم عام 2023 إلى 10.4%.

وبحسب هذا التقرير، شهدت صناعة السياحة في إيران نموا بنسبة 40% في عام 2021 وبنسبة 39% في عام 2022 بعد انحسار وباء كورونا، وشهدت نموا بنسبة 21% في عام 2023. وذلك على الرغم من أنه خلال عام 2020، وبسبب انتشار كورونا، واجهت صناعة السياحة في إيران انخفاضًا بنسبة 45٪ في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لأحدث إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة، ارتفعت حصة صناعة السياحة في إجمالي الاقتصاد الإيراني إلى 4.7٪ في عام 2023. فيما كانت النسبة في العام السابق له، 4.6%. وارتفعت قيمة هذه الصناعة في إيران إلى 740 ألف مليار تومان خلال العام الماضي.

واضاف: نما خلق فرص العمل في صناعة السياحة الإيرانية في عام 2023 بنسبة 10.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق له. وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة 1.6 مليون شخص. ووصلت حصة صناعة السياحة في إجمالي العمالة في البلاد في عام 2023 إلى 6.6٪.

وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تنمو صناعة السياحة في إيران بنسبة 12.1% في عام 2024 وأن تصل قيمة هذه الصناعة إلى 830 ألف مليار تومان.

*السائحون الأجانب انفقوا 70 ألف مليار تومان في إيران

تشير الإحصائيات إلى أنه بالإضافة إلى ازدهار السياحة الخارجية في إيران، نمت صناعة السياحة المحلية أيضًا بشكل جيد في عام 2023. وأنفق السياح الأجانب 70 ألف مليار تومان في إيران عام 2023، أي بزيادة قدرها 83.6% مقارنة بالعام السابق له. وفي عام 2023، أنفق السياح المحليون في إيران ما يصل إلى 493 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18.7٪ مقارنة بالعام السابق له.

*السياح العراقيون في الصدارة

وبحسب هذا التقرير فإن 97.7% من إجمالي الرحلات السياحية في إيران العام الماضي كانت بغرض الترفيه و2.3% من الرحلات كانت تجارية.

واضاف: ان 37% من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران في عام 2023 كانوا من العراقيين وقد احتلوا المرتبة الأولى في هذا المجال. وبعد العراق، احتل السياح الأتراك المركز الثاني من حيث عدد الزيارات إلى إيران عام 2023. اذ بلغت نسبتهم 11% من إجمالي السياح الأجانب الذين دخلوا إيران هذا العام . وتضاعف عدد السياح الأتراك إلى إيران العام 2023 مقارنة بالعام السابق له.

واحتل السياح من جمهورية أذربيجان بنسبة 7%، وباكستان بنسبة 6%، ولبنان بنسبة 3% المراكز التالية على التوالي.

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