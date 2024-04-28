٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85460161
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وزير الثقافة الايراني يزور جمهورية أذربيجان الاسبوع الجاري

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٣٥ ص
رمز الخبر: 85460161
وزير الثقافة الايراني يزور جمهورية أذربيجان الاسبوع الجاري

طهران / 29 نيسان/ابريل/ارنا- اعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني محمد اسماعيلي بانه سيزور جمهورية أذربيجان الاسبوع الجاري في إطار تطوير الدبلوماسية الثقافية مع دول الجوار وحضور اجتماع اقليمي.

وقال إسماعيلي، في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا"، حول تطوير التفاعلات والدبلوماسية الثقافية في المنطقة: سأسافر قريبا إلى باكو،  للمشاركة في اجتماع إقليمي هذا الأسبوع.

وأضاف: بالإضافة إلى الاجتماعات المختلفة مع المسؤولين في جمهورية اذربيجان، سنعمل على تحسين مستوى التفاعل الثقافي والتعاون خلال الزيارة كما سنستغل فرصة هذا الاجتماع الدولي لنقل رسالة الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية والنظرة الثقافية السامية للثورة.

وصرح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: نحاول في هذه الزيارة إجراء حوارات ثقافية ثنائية في اتجاه الدبلوماسية الثقافية وتحسين العلاقات مع دول المنطقة وجمهورية أذربيجان ومسؤولي الدول الأخرى الذين سيحضرون اجتماع باكو للارتقاء بمجال الثقافة والتفاعلات الثقافية الإقليمية والدولية المشتركة.

انتهى ** 2342

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