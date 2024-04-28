وزير الثقافة الايراني يزور جمهورية أذربيجان الاسبوع الجاري

وقال إسماعيلي، في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا"، حول تطوير التفاعلات والدبلوماسية الثقافية في المنطقة: سأسافر قريبا إلى باكو، للمشاركة في اجتماع إقليمي هذا الأسبوع.

وأضاف: بالإضافة إلى الاجتماعات المختلفة مع المسؤولين في جمهورية اذربيجان، سنعمل على تحسين مستوى التفاعل الثقافي والتعاون خلال الزيارة كما سنستغل فرصة هذا الاجتماع الدولي لنقل رسالة الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية والنظرة الثقافية السامية للثورة.

وصرح وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: نحاول في هذه الزيارة إجراء حوارات ثقافية ثنائية في اتجاه الدبلوماسية الثقافية وتحسين العلاقات مع دول المنطقة وجمهورية أذربيجان ومسؤولي الدول الأخرى الذين سيحضرون اجتماع باكو للارتقاء بمجال الثقافة والتفاعلات الثقافية الإقليمية والدولية المشتركة.

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