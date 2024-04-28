أمير عبداللهيان يؤكد على التعاون البناء بين الدبلوماسية والإعلام في مسار المصالح الوطنية

وانعقد الاجتماع المشترك السادس مع مدراء ومسؤولي وسائل الإعلام في البلاد بدعوة من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان مساء الأحد في مبنى الخارجية بهدف مناقشة وتبادل الآراء حول أهم القضايا المتعلقة بالعلاقات الخارجية والدولية والتطورات الإقليمية والعالمية.

وفي بداية هذا اللقاء، أوضح مدراء ومسؤولو وسائل الإعلام في البلاد أهمية العلاقة بين وسائل الإعلام والجهاز الدبلوماسي في تنوير الرأي العام، وخاصة في تصوير الواقع.

كما تناولوا نهج وأداء وزارة الخارجية خلال عملية "طوفان الأقصى"، وخاصة التنسيق والتفاعل التكاملي مع القوات المسلحة للبلاد خلال عملية "الوعد الحق" ضد الكيان الصهيوني بمختلف الأبعاد السياسية والدولية من أجل الدفاع عن الأمن والمصالح الوطنية.

وقدم مدراء وسائل الإعلام في البلاد من مختلف الأطياف السياسية وجهات نظرهم حول مختلف قضايا السياسة الخارجية في المجالات الإقليمية والدولية والعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية الدولية.

بدوره أكد وزير الخارجية في هذا اللقاء على أهمية الارتباط والتعاون التكاملي بين الجهاز الدبلوماسي ووسائل الإعلام، شاكرا دور وسائل الإعلام العامة في البلاد في دعم السياسة الخارجية وشرح وتنوير توجهات الدولة وشدد على أهمية النهوض بهذا التعاون المشترك والبناء بما يتماشى مع المصالح الوطنية.

كما اشاد أمير عبداللهيان بالدور المحوري والحكيم لقائد الثورة الاسلامية في عبور البلاد من المنعطفات الصعبة ، وأشار إلى نهج حكومة آية الله رئيسي في متابعة وتحقيق المصالح الوطنية في إطار علاقات متوازنة ودبلوماسية حيوية مع مختلف المناطق الجغرافية.

واستعرض وزير الخارجية أهم التطورات التي شهدتها البلاد في مجال السياسة والعلاقات الخارجية منذ بداية مهام الحكومة الحالية (عامان ونصف) وسرد جوانب كيفية إدارة هذه القضايا والتحديات والنتائج الحاصلة.

وبالإشارة إلى أزمة غزة، أوضح أمير عبداللهيان بعض جوانب الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الساحة الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر ضد غزة.

وفي هذا اللقاء أجاب رئيس السلك الدبلوماسي على أسئلة الحضور، مؤكدا على أهمية العمل الإعلامي إلى جانب الحكومة والسلك الدبلوماسي.

انتهى ** 2342