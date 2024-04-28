٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85460164
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صادرات قطاع الصلب الايراني بلغت 7.8 مليار دولار

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٥٦ ص
رمز الخبر: 85460164
صادرات قطاع الصلب الايراني بلغت 7.8 مليار دولار

طهران / 29 نيسان/ابريل/ارنا- أعلن مساعد الشؤون التنفيذية بجمعية منتجي الصلب الايرانية، تسجيل صادرات قطاع الصلب 7.8 مليار دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 مارس/آذار 2024).

وتوقع وحيد يعقوبي في ندوة حول القدرات التصديرية لصناعة الصلب الايرانية  على هامش معرض اكسبو 2024 في طهران مساء الاحد أن تشهد الصادرات زيادة عن مستوى 7.8 مليار دولار في العام الجاري (ينتهي في 20 مارس/آذار 2025).

وأستدرك أن برفع القيود المتعلقة بالطاقة فمن المتوقع جذب صناعة الصلب عملة أجنبية بـ 10 مليارات دولار في العام الجاري.

وأشار يعقوبي الى أن ايران تاتي في المرتبة العاشرة عالميا في انتاج الصلب وبالمرتبة 15 من حيث حجم التصدير.

يذكر ان ضيوفا من 10 دول منها كوبا وفنزويلا وباكستان حضروا الندوة المخصصة لتقديم القدرات التصديرية لصناعة الصلب الايرانية على هامش معرض اكسبو 2024.

انتهى ** 2342

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