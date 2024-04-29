إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 8 في كمين للمقاومة قرب "نتساريم" بغزة

وافادت الميادين ان الإعلام الإسرائيلي اشار إلى إصابة الجنود في عملية للمقاومة الفلسطينية في محيط حاجز "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها.

ولفت إلى أنّه تم إجلاء بعض الجنود بطائرات الهليكوبتر، فيما ما زال البعض الآخر يتلقى العلاج في الميدان.

وكانت "كتائب القسّام" قد أعلنت أنّها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل مقراً لقيادة الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزّة.

كما أعلنت، في بيانٍ آخر، أنّ مجاهديها استدرجوا قوّةً إسرائيلية مؤللة وأوقعوها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ "إف 16" التي جرى إطلاقها من قبل الاحتلال على المدنيين ولم تنفجر، في شارع السكة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

يُشار إلى أنّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في وقتٍ سابق من يوم الاحد، أنّ قوات الفرقة 99 "باشرت مهامها الدفاعية والهجومية في قطاع غزة".

و"الفرقة 99" (مشاة النار) الإسرائيلية، هي المسؤولة جغرافياً وعملياتياً عن منطقة "نيتساريم"، حيث الممر البري الفاصل بين شمالي القطاع وجنوبيه.

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