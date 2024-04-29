٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85460261
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المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المدرسية یتوج ببطولة العالم

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ ص
رمز الخبر: 85460261
المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المدرسية یتوج ببطولة العالم

طهران / 29 نيسان/ابريل/ارنا- توج المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المدرسية ببطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد بعد فوزه على ألمانيا.

وتمكن المنتخب الإيراني من التغلب على ألمانيا في نهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة المدرسية لعام 2024 التي أقيمت في بلغراد بنتيجة 3-0.

وهزم منتخب بلادنا منافسيه من أوغندا وألمانيا وبلجيكا ليضمن صدارة المجموعة الرابعة. وفي المرحلة التالية، واصل اللاعبون الإيرانيون سلسلة انتصاراتهم بفوزهم على فرق من هولندا وإيطاليا للوصول إلى نصف النهائي.
وفي مباراة مثيرة، انتصرت إيران على الصين تايبيه بنتيجة 5-3 (24-26، 24-26، 25-19، 25-16، 20-18) لتتأهل إلى النهائي.
وواجه المنتخب الايراني، منتخب ألمانيا في المباراة النهائية للبطولة أمس الأحد وتمکن من التغلب علیه بنتيجة 3-0.
واقیمت بطولة العالم للكرة الطائرة للمدارس ISF 2024 في بلغراد، صربيا، في الفترة من 20 إلى 28 أبريل.

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