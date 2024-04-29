استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

وأعلنت المصادر استشهاد 22 شهيدا وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على 3 منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كان عدد هؤلاء الشهداء 4 وعدد الجرحى 11.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل 66 شهيدا و 138 إصابة منها للمستشفيات.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى أمس الأحد، 34 ألفا و 454 شهيدا، و77 ألفا و 575 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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