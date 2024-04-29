٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85460285
T T
٠ Persons

سمات

Dossier

استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85460285
استشهاد 22 فلسطينيا في قصف الاحتلال الصهيوني على غزة

طهران/ 29 نيسان/أبريل/إرنا- أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 22 فلسطينيا وعشرات المصابين جراء غارات للاحتلال الصهيوني استهدفت منازل عدة في رفح ومدينة غزة.

وأعلنت المصادر استشهاد 22 شهيدا وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على 3 منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كان عدد هؤلاء الشهداء 4 وعدد الجرحى 11.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 7 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل 66 شهيدا و 138 إصابة منها للمستشفيات.

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، يشن الجيش الصهيوني حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى أمس الأحد، 34 ألفا و 454 شهيدا، و77 ألفا و 575 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

انتهى**3276

٠ Persons

سمات

Dossier

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .