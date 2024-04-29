فتيات ايران يحرزن لقب بطولة آسيا الوسطى لكرة القدم تحت 18 سنة

وفي مباراته الاخيرة في بطولة آسيا الوسطى لكرة القدم (CAFA Nations Cup)، واجه المنتخب الايراني لكرة القدم للفتيات تحت 18 المنتخب القيرغيزستاني وتعادل 1-1 وفاز في النهاية بالبطولة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

وفي الدقيقة الـ66 من هذه المباراة سجلت برنيا رحماني هدف إيران.

وسبق أن فاز منتخب إيران لكرة القدم للفتيات تحت 18 سنة على منتخبات طاجيكستان بنتيجة (5-0)، وأوزبكستان بنتيجة(4-2)، وعلى منتخب تركمانستان بنتيجة (7-0).

وبتعادله 1-1 في المباراة الأخيرة أمام قيرغيزستان، احتل المركز الأول في بطولة CAFA برصيد 10 نقاط.

أقيمت بطولة CAFA 2024 لكرة القدم للفتيات تحت 18 سنة في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بمشاركة منتخبات من تركمانستان، وطاجيكستان، وإيران، وأوزبكستان، وقرغيزستان، خلال الفترة من 21 إلى 29 نيسان/ أبريل.

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