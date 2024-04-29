تواصل الاحتجاجات بالولايات المتحدة رغم الاعتقالات

ووثق مقطع مصور لحظات قيام طالب بالصلاة وهو مكبل اليدين عقب اعتقاله من قبل الشرطة الأمريكية، في حين أظهرت فيديوهات أخرى مقاومة طلاب محتجون رجال الشرطة من أجل منعهم من اعتقال زملائهم المسلمين أثناء أدائهم الصلاة في حرم جامعة ولاية أوهايو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الشرطة اعتقلت ما يزيد عن 900 شخص ضمن الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية، والتي اندلعت شرارتها الأولى عقب اعتقال أكثر من 100 طلاب في اعتصام مناصر لفلسطين داخل جامعة كولومبيا قبل أكثر من أسبوع.

واتسعت حملات الاعتقال بحق الطلبة لتصل إلى إقدام الشرطة الأمريكية على اعتقال المرشحة الرئاسية، جيل ستاين، أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين بجامعة واشنطن.



وقالت ستاين، المرشحة للرئاسة عن حزب الخضر، على منصة "إكس" إن الشرطة اعتقلت أيضا مدير حملتها جيسون كول، ونائبة مدير الحملة كيلي ميريل كاير، خلال دعمهم لاحتجاج ضد علاقات الجامعة بالحرب على غزة.



كما ألقت الشرطة القبض على 80 شخصا في وقت متأخر من مساء السبت في جامعة واشنطن التي تشهد تظاهرات متواصلة للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقطع الدعم الأمريكي للاحتلال.



أدانت منظمة "العفو الدولية"، الخميس، تعامل السلطات الأمريكية مع الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها الولايات المتحدة في عدد من الجامعات تضامنا مع طلاب جامعة كولومبيا في مطالبهم الداعمة لغزة.



وشددت على أن الحق في الاحتجاج هام جدا للتحدث بحرية عن ما يحدث الآن في غزة، خاصة مع استمرار الإدارة الأمريكية بإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وهي متواطئة بشكل متزايد في الفظائع التي ترتكب ضد الفلسطينيين كل يوم.

وبدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة في 18 نيسان/ أبريل الجاري، اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.



وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، واستدعت عدة جامعات وكليات الشرطة للمتظاهرين ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الطلبة المعتقلين إلى ما يزيد عن 900، وفقا لواشنطن بوست.



ولليوم الـ206 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ34 ألف شهيد، وأكثر من 77 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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