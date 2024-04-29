دعوة للمشاركة في النسخة الخامسة من مهرجان كوثر السينمائي الدولي

ويقام هذا المهرجان المخصص لتضحيات المرأة في إيران ومختلف أنحاء العالم ودورها في المقاومة من 21 إلى 25 يونيو القادم، بحضور غفير من المهتمين والمختصين في الفن السابع بمختلف فئاته، لا سيما تلك الأعمال التي تتناول موضوعات المرأة والتضحيات الكبيرة التي تقدمها في كافة مجالات الحياة.

وتستهدف الدورة الخامسة للمهرجان التعرف على قدرات ومواهب المرأة في المجال الثقافي والفني والتعريف بها لجعلها أكثر فعالية في تعزيز ثقافة التضحية والمقاومة.

كما وضع مهرجان هذا العام قضايا تجسيد وتجليل الشخصيات العلمية والثقافية والاجتماعية الناجحة للمرأة الإيرانية ونظيراتها في مختلف انحاء العالم وجبهة المقاومة للأجيال القادمة والعالم الإسلامي.

ويولي المهرجان أهمية بقضية تطوير ودعم النشاطات الثقافية والفنية والإعلامية وتلك التي تتناول التضحيات في مجال المرأة.

وعلاوة على أنه يتناول موضوعات الحجاب والعفة للمرأة في الاسلام، ودور المرأة في التماسك الأسري، والنساء المقاومات، والمكانة الرفيعة والمشرفة لحقوق المرأة في الإسلام ومقارنتها مع المدارس الأخرى والعالم الغربي، والتاريخ المعاصر للمرأة الإيرانية، وخاصة المرأة المتفانية والثورية.

وينعقد المهرجان بقسيمه الوطني (السينما الايرانية) والدولي في شهر يونيو القادم في العاصمة طهران وبقية المحافظات الايرانية، وتتضمن مسابقة القسم الايراني كل من مسابقة الأفلام السينمائية التلفزيونية والروائية الطويلة والوثائقية القصيرة والمتوسطة والوثائقية الطويلة، بالإضافة الى الأعمال القصيرة الروائية، الرسوم المتحركة والأنيميشن.

بالإضافة إلى قسم المسابقة الخاصة الذي يستقطب الأفلام التي تتناول قضايا دور المرأة والأطفال في المقاومة، وموضوع الحجاب والعفة. في حين تستقبل مسابقة القسم الدولي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة والروائية، وأفلام الرسوم المتحركة والانيميشن.

وفي القسم غير التنافسي تحتضن فعاليات المهرجان نشاطات العروض الخاصة والندوات والمحاضرات الخاصة بسينما المرأة.

كما يخصص المهرجان حيزا من فعالياته لتكريم وإحياء ذكرى شخصيات سينمائية بارزة سلطت الضوء على موضوع المرأة وتضحياتها في كافة المجالات.

كما يقيم مهرجان كوثر بدورته الخامسة معارضا للصور وفعاليات متزامنة في كافة محافظات ايران.

ويخصص المهرجان العديد من الجوائز للأعمال الفائزة في قسم المسابقة الوطنية، علاوة على الجائزة الكبرى، في حين يخصص عدى جوائز قيمة في مسابقة القسم الدولي تتضمن: لوح تقدير وتمثال للمهرجان مع جائزة نقدية لأفضل إخراج سينمائي لفيلم طويل، ولوح تقدير وتمثال للمهرجان مع جائزة نقدية لأفضل إخراج لفيلم وثائقي، ولوح تقدير وتمثال للمهرجان مع جائزة نقدية لأفضل إخراج لفيلم قصير، بالإضافة إلى الجائزة الخاصة للفيلم الطويل وأخرى خاصة للفيلم الوثائقي.

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