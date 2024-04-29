رئيس الجمهورية يهنئ المنتخب الوطني لكرة الطائرة تتويجه ببطولة العالم

ووجه رئيس الجمهورية رسالة تهنئة للمنتخب الوطني للكرة الطائرة المدرسية هنأه فيها تتويجه ببطولة العالم واضاف في رسالته إن الشعب الإيراني يفتخر بحضوركم وتألقكم الفخور وبطولتكم القوية لتجسيد الشجاعة والكفاءة لدى أبناء إيران وأهمية الرياضة.

و اضاف: أبناء إيران الإسلامية الأعزاء؛ أعزائي نخبة الطلاب والمدربين في الفريق الوطني الطلابي للكرة الطائرة، تفتخر الشعب الإيراني بحضوركم الجدير وتألقكم الفخور وبطولتكم القوية في مجال المسابقات العالمية للكرة الطائرة الطلابية.

وتوج المنتخب الإيراني للكرة الطائرة المدرسية ببطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد بعد فوزه على ألمانيا.

وتمكن المنتخب الإيراني من التغلب على ألمانيا في نهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة المدرسية لعام 2024 التي أقيمت في بلغراد بنتيجة 3-0.

واقیمت بطولة العالم للكرة الطائرة للمدارس ISF 2024 في بلغراد، صربيا، في الفترة من 20 إلى 28 أبريل.

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