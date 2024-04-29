زيمبابوي ترغب فی استخدام الصناعة الزراعية الإيرانية

وأشار تشيونغا، اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع مع مسؤولي مجموعة صناعة الجرارات الإيرانية، إلى الجرارات ذات القوة 47 و75 حصانا التي تنتجها شركة الجرارات، مؤكدا: الجرارات الإيرانية تتفوق كميا ونوعيا على منتجات العديد من الدول الرائدة في هذه الصناعة.

كما اعتبر صناعة الأدوية الإيرانية فريدة من نوعها وقال: يتم استخدام المنتجات الصيدلانية الإيرانية في زيمبابوي، وهو أمر مرضٍ للغاية.

ودعا تشيونغا إلى إنشاء مشروع مشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المذكورة.

واعتبر العلاقات الحالية بين إيران وزيمبابوي مثمرة، قائلا: ينبغي تطوير هذه العلاقات.

وقبل ذلك، أعلنت شركة "الجرارات الإيرانية" استعدادها لإنشاء خط تجميع في زيمبابوي.

انتهى**3269