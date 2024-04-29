٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85460927
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إنشاء لجنة التعاون الزراعي بين إيران وأفريقيا

٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٦:١٣ م
رمز الخبر: 85460927
إنشاء لجنة التعاون الزراعي بين إيران وأفريقيا

طهران/إرنا/29 إبریل_ أعلنت وزارة الجهاد الزراعي الايرانية، تشكيل لجنة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية والدول الإفريقية تعنى بالقطاع الزراعي.

وعقدت الیوم الاثنين، لجنة للتعاون الزراعي بین ایران وأفریقا اجتماعها بقاعة اجتماعات منظمة الإدارة الصناعية، علی هامش المؤتمر الثاني للتعاون الدولي بین ایران والدول الأفریقیة.

وقد استعرض ممثلو ومدراء الإدارات المختلفة، في هذا الاجتماع، قدرات إيران وإمكانياتها الزراعية، بالنظر إلی اهتمام وطلب وزيري تجارة النيجر وافريقيا الوسطى منها لدعم القطاع الزراعي.

وفي الختام، أعلن الجانب الايراني، عن استعداده للحضور في الدول الأفريقية والتعاون مع الجهات المعنية في سياق تنفيذ مشاريع المياه والتربة.

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