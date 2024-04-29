إنشاء لجنة التعاون الزراعي بين إيران وأفريقيا

وعقدت الیوم الاثنين، لجنة للتعاون الزراعي بین ایران وأفریقا اجتماعها بقاعة اجتماعات منظمة الإدارة الصناعية، علی هامش المؤتمر الثاني للتعاون الدولي بین ایران والدول الأفریقیة.

وقد استعرض ممثلو ومدراء الإدارات المختلفة، في هذا الاجتماع، قدرات إيران وإمكانياتها الزراعية، بالنظر إلی اهتمام وطلب وزيري تجارة النيجر وافريقيا الوسطى منها لدعم القطاع الزراعي.

وفي الختام، أعلن الجانب الايراني، عن استعداده للحضور في الدول الأفريقية والتعاون مع الجهات المعنية في سياق تنفيذ مشاريع المياه والتربة.

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