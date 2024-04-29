مسؤول رفيع المستوى : زيمبابوي مهتمة باستخدام الصناعة الزراعية الإيرانية

وعلى هامش لقائه مع مسؤولي المجموعة الصناعية الإيرانية لانتاج الجرارات"، أشار "کنستانتینیو جیونکا" إلى الجرارات ذات القوة 47 و75 حصانا، والتي تنتجها شركة تبريز لصناعة الجرارات؛ مؤكدا : الجرارات المنصنعة في ايران تتفوق كميا ونوعيا على النسخ المماثلة لدى العديد من الدول الرائدة في هذه الصناعة.

كما اعتبر نائب الرئيس الزيمبابوي، ان قطاع الانتاج الصيدلي فريد من نوعه ف ايران، وقال : يتم استخدام المنتجات الصيدلانية الإيرانية في زيمبابوي، وهو أمر مرضٍ للغاية.

كما دعا إلى تبني مشروع مشترك يسهم في زيادة وتسهيل التعاون الثنائي بالمجالات التي تهم البلدين.

واعتبر جیونکا، العلاقات القائمة بين إيران وزيمبابوي مثمرة، داعيا الى تطوير هذه الاواصر.

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