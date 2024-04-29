وزير الاقتصاد الايراني يلتقي نظيره العماني في الرياض

وافادت ارنا، ان اللقاء بين وزيري الاقتصاد الايراني والمالية العماني اليوم، عقد بالعاصمة السعودية التي تستضيف الاجتماع الـ 50 للبنك الاسلامي للتنمية.

الى ذلك، اعرب "خاندوزي" عن ارتياحه لقاء متابعة الاتفاقات المبرمة بين طهران ومسقط خلال زيارة السلطان العماني للجمهورية الاسلامية.

واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء، بان يتم في اول فرصة سانحة، تشكيل لجنة مشتركة وثنائية تعنى بالقضايا الفنية، وايضا حسم هذا الامر خلال الزيارة المرتقبة لوزير الاقتصاد والمالية الايراني الى السلطنة.

في المقابل، اكد وزير المالية العماني على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، كما نوه الى ضرورة التسريع في وتيرة الاجراءات العملية والتنفيذية الخاصة بالتوافقات الموقعة بين البلدين.

انتهى ** ح ع